Англичан оскорбил ответ Зеленского британскому министру обороны

Британский министр обороны посоветовал украинскому президенту быть благоразумным, а также отметил, что властям Киева стоит быть благодарными за ту поддержку, которую им оказывают страны альянса. На это Владимир Зеленский поинтересовался, как именно Украине стоит отблагодарить Британию.

Читатели газеты Daily Mail возмутились ответом президента Украины и посчитали, что в ответ на подобное отношение стоит отказать Киеву в помощи. Некоторые англичане заметили, что поведение Зеленского погубит Украину. Один из читателей газеты поинтересовался, что случилось с британскими танками Challenger, которые в качестве поддержки Англия направила Украине.