Английские врачи начали крупнейшую за последние десять лет забастовку

Медицинские работники считают, что за прошедшие годы оплата их труда заметно отстала от темпов инфляции. В итоге врачи только за последние 13 лет стали получать заметно меньше, если брать реальное исчисление окладов. Британская медицинская ассоциация пыталась договориться с властями об увеличении зарплат, но получила предложение поднять их всего на 6%. Медики назвали такой подход издевательством и предупредили, что начнут бастовать. Они требуют поднятия зарплат на 35%.

Об этом сообщило ТАСС. Стачка началась уже сегодня, и она должна проходить на протяжении двух дней. Среди бастующих – консультирующие врачи, а также стоматологи, которые обслуживают Национальную службу здравоохранения. В последний раз подобная забастовка с сопоставимым масштабом происходила в 2012 году.