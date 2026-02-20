Английский язык запретят с 1 марта: для россиян приготовили новое ужесточение

С первого дня весны вступают в силу новые правила оформления указателей и табличек в общественных местах. Текст на иностранных языках уступит место кириллице, хотя для брендов сделают исключение, пишет ufatime.

В России с 1 марта начинают действовать поправки, касающиеся внешнего оформления магазинов и организаций. Отныне все вывески, информационные стенды и указатели в местах обслуживания должны быть написаны на русском языке. Использовать национальные языки республик разрешается, но только вместе с кириллицей, причем оба варианта должны быть одинаковыми по смыслу и оформлению.

Нововведения не затронут зарегистрированные товарные знаки и фирменные наименования на иностранных языках. Им разрешат остаться без изменений. Также закон не требует срочно переименовывать жилые комплексы, построенные до принятия закона. А вот названия для новых ЖК теперь можно давать исключительно на кириллице.

Председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев пояснил, зачем понадобились такие меры. По его мнению, окружающая среда влияет на воспитание детей. Если ребенок с малых лет видит вокруг иностранные буквы, у него может сложиться неверное представление о ценности родной речи. Когда же в городском пространстве преобладает кириллица, это прививает уважение к культуре своей страны и республики.