Ани Лорак пришла на детский проект в вульгарном платье с разрезами

Не секрет, что Ани Лорак – довольно яркая и привлекательная звезда российского шоу-бизнеса. Для сцены она всегда надевает потрясающие и блистательные костюмы. Видимо, это как-то повлияло на артистку в выборе одежды и для повседневной жизни.

Недавно звезда пришла в качестве жюри на международный музыкальный телеконкурс под названием «Ты супер!». Но поклонники осудили фиолетовое платье, в котором она явилась. Все из-за разрезов, которые явно оголяли тело. Ани Лорак не учла тот факт, что основная аудитория проекта – это дети.

К слову, возвращение певицы на российское телевидение и без того было громким. Напомним, что после начала СВО она ушла в тень на довольно долгое время.