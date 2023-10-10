Анита Цой призналась, что не живет с мужем под одной крышей

Напомним, что артистка состоит в браке уже 32 года. Но только сейчас стало известно, как у пары складываются семейные отношения. Об этом пишет издание «Утро.ру» .

Как выяснилось, 52-летняя певица не живет вместе со своим мужем. Они разъехались, потому что так каждому удобнее. Тем более, когда есть возможность построить несколько домов, то почему бы ей не воспользоваться и разъехаться? И если кому-то это покажется странным, то Анита Цой нашла ответы на все вопросы и возмущения.

«Мы копируем императорскую семью. Ее члены никогда не жили вместе», – пояснила звезда.

Хоть супруги и живут отдельно, все же их дома находятся по соседству. Таким образом, они не устают друг от друга и не мешают. Тем более идея разъехаться принадлежала именно Аните Цой. Она занимается своим творчеством по ночам, когда муж спит. Такое «расстояние» не мешает любящим супругам каждым вечер встречаться на семейном ужине и проводить вместе время.