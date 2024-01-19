Анна Asti сбежала из России после скандала с «голой» вечеринкой

«Голая» тусовка в Москве спровоцировала проблемы у многих звезд, в том числе и у Анны Asti. Не помогли даже связи ее мужа. Как сообщает издание «Утро.ру» со ссылкой на соцсети, певица с украинскими корнями уехала из России.

Анна Asti приобрела бешеную популярность в России, где собирала целые стадионы. Однако сейчас ее карьера оказалась под угрозой из-за участия в скандальной вечеринке Ивлеевой. Девушке удалось избежать проблем, договорившись выступать в определенных местах бесплатно по первому зову. Тем не менее стоимость ее концертов упала с 10 до 7 миллионов рублей.

Несмотря на относительно улаженный скандал, Анна Asti уехала из России с супругом. Однако она уточнила, что отъезд временный. Певице потребовался отдых в теплых краях для восстановления сил, да и ситуация с вакханалией, возможно, немного утихнет. Звездные обозреватели пишут, что исполнительница вернется весной.

Напомним, что концерты Анны Asti стали отменять в России. Последний раз сорвалось выступление в Сочи.

Ранее сообщалось, что Элджей не захотел иметь дел с Анной Asti после вечеринки своей бывшей супруги.