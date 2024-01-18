Элджей тайно разорвал отношения с Анной Asti после «голой» вечеринки Ивлеевой

Алексей Узенюк, более известный как Элджей, больше не хочет сотрудничать с певицей Анной Asti, которая посещала скандальную вечеринку. Об этом сообщает издание «Утро.ру» .

Развратная тусовка не коснулась Элджея: он проигнорировал мероприятие, которое устроила его бывшая супруга Анастасия Ивлеева. Несмотря на это у рэпера появились опасения за свою карьеру, ведь он плотно сотрудничал с Анной Asti. Последняя была в списке гостей на вакханалии блондинки.

Звездные обозреватели сообщают, что исполнитель расторг контракт с певицей, причем сделал это тайно от всех. Речь про музыкальный лейбл Анны Asti — Fenix Music Label. По слухам, туда попали Лолита и Элджей. Однако представитель рэпера опроверг это, отметив, что артист приходил лишь спеть одну песню и поздравить певицу с новым начинанием.

Сейчас Элджей греется в лучах солнца в Таиланде, стараясь не провоцировать толпу: звезде важно сохранить репутацию и свою карьеру.

Ранее сообщалось, что Самбурская показала свою фигуру на отдыхе, чем вызвала вопросы у фанатов.