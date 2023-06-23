Анна Ковальчук впервые за долгое время увидела свою повзрослевшую дочь

Звезда сериала «Тайны следствия» давно не видела наследницу и так по ней соскучилась, что не дает дочке выйти на связь с фанатами. До этого она успела поделиться трогательными кадрами воссоединения семьи, о чем сообщает портал «Дни.ру»

Целый месяц мама и дочь не видели друг друга. И Злата Ковальчук решила исправить ситуацию, встретив родительницу в аэропорту. Причем, не просто так, а с красным шаром-сердцем и горячим кофе. Таким же жгучим, как и любовь наследницы.

Конечно же, Анна Ковальчук растаяла от подобного жеста и была очень счастлива. Долгая разлука была невыносима для обеих, но в итоге она позади. Дочь актрисы назвала расставание «вечностью» в социальных сетях. Сейчас она, вероятнее всего, активно делится с мамой последними новостями.