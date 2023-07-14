Анна Кротова по собственному желанию оставила свой пост

Зампред правительства Подмосковья Анна Кротова сегодня по собственному желанию оставила свой пост. Об этом говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил Анне Кротовой благодарность за многолетний труд. Он подчеркнул, что благодаря профессионализму зампреда в регионе были реализованы значимые для жителей проекты.

Также Анну Кротову наградили орденом «За заслуги перед Московской областью» второй степени. Почетная награда была вручена за значительный вклад в развитие транспортной отрасли и организацию управления государственным имущественным комплексом.

Ранее губернатор вручил награды медикам региона. Церемония награждения прошла в рамках празднования их профессионального праздника.