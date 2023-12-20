Анна Нетребко пошла на кардинальные изменения имиджа

Артистка из России уже давно проживает в Вене вместе с коллегой и супругом Юсифом Эйвазовым, а также сыном Тьяго. В личном блоге она рассказывает о своей европейской жизни, которая, судя по всему, проходит увлекательно.

Как оказалось, недавно оперной певице пришла в голову идея новой прически. Парикмахерские на тот момент уже были закрыты. Тогда звезда взяла все в свои руки и срезала волосы самостоятельно, сообщает и публикует фото портал «Дни.ру».

«Ну привет, Джоан Джетт! Клевые идеи всегда рождаются ночью», – написала в личном блоге брюнетка.

Примечательно, что новый образ Нетребко похвалили не только поклонники, но и известный историк моды Александр Васильев. Среди комментариев также присутствуют теплые слова дизайнера Игоря Гуляева. Многие фолловеры отметили, что в свои 52 года певица выглядит очень стройно и молодо, а новая прическа это лишь подчеркивает.