АНО «Диалог» создаст Международную ассоциацию по фактчекингу, передает ТАСС со ссылкой на гендиректора организации Владимира Табака. Меморандум ассоциации планируется представить в рамках форума по борьбе с фейками в конце ноября.

По словам Табака, цель работы ассоциации — разработка сервисов для опровержения недостоверной информации. К работе планируется привлечь другие организации и страны, которые разделяют ценности АНО «Диалог».

Ранее сообщалось, что организация намерена подать в суд на ФБР за распространение недостоверной информации об АНО «Диалог».