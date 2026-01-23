Аномалия на крыше: в Лобне раскрыли секрет красных сосулек на доме

В подмосковной Лобне на одном из многоквартирных домов жители заметили необычное природное явление — сосульки и наледь ярко-красного цвета. REGIONS узнал у администрации округа, из-за чего могли вырасти столь редкие ледяные формы.

Как сообщили в администрации городского округа, нестандартный окрас льда стал временным побочным эффектом от проведения строительных работ. Деревянные стропила кровли обрабатываются специальным защитным составом, который, смешиваясь с талой водой, и придавал наледи характерный красный оттенок.

Работы ведутся под контролем Фонда капитального ремонта, и в момент образования сосулек были приостановлены, что и позволило окрашенной воде стекать и замерзать. Вопрос безопасности был оперативно решен: уже 23 января управляющая компания «Домовладение» полностью очистила кровлю от снега и цветной наледи.

Ранее сообщалось, что в Мытищах мужчина с кувалдой поверг царь-сосульку и стал народным героем.