«Измен не было»: представитель Маргарет Куолли попросил не верить слухам о разрыве с Джеком Антоноффом

31-летняя звезда «Субстанции» Маргарет Куолли и 42-летний музыкант Джек Антонофф расстались . Они прожили в браке почти три года. По словам инсайдеров, инициатором разрыва стала Маргарет. Причиной называли накопившиеся проблемы в браке, напряженные графики супругов и проблемы с доверием, под которыми некоторые подразумевали измены.

Представитель актрисы в комментарии TMZ поспешил опровергнуть эти слухи. Он попросил не верить домыслам, которые циркулируют в Сети. По его словам, в отношениях не было измен или чего-либо, выходящего за рамки уважения и партнерства.

Он подчеркнул, что в браке состояли только два человека, а источники, которые общаются с прессой, не знакомы с парой, и призвал уважать их частную жизнь.

Слухи о разрыве появились после того, как Антонофф посетил свадьбу певицы Тейлор Свифт без Куолли. Он создал для певицы множество хитов, и они близко дружат. Сама Маргарет в этот день находилась на съемках.

Ранее сообщалось, что актеры Оксана Фандера и Филипп Янковский расстались после 35 лет брака.