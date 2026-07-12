Стало известно о реальных тратах Блиновской в колонии

В российских исправительных учреждениях осужденные не могут свободно распоряжаться деньгами, даже если на свободе у них были многомиллионные состояния. Об этом в интервью NEWS.ru заявил юрист Илья Русяев, комментируя финансовые возможности осужденной за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег Елены Блиновской.

По его словам, все траты строго ограничены и контролируются администрацией колонии. На общем режиме осужденный может потратить не более ₽11,8 в месяц. При этом на продукты и вещи первой необходимости в тюремном магазине можно использовать не больше ₽3 тысяч в месяц. Наличные деньги в колониях запрещены — все покупки совершаются через лицевой счет безналичным путем.

Блиновская отбывает наказание в колонии общего режима во Владимирской области. При хорошем поведении и труде ее могут перевести на облегченные условия, тогда ограничения на траты снимут. Остаток средств на лицевом счете переходит на следующий месяц, но накопить крупную сумму не получится — лимит «привязан к календарю».

Деньги, которые блогер заработала на свободе, использовать в тюремном магазине нельзя. Средства на лицевом счете могут поступать из трех источников: зарплата за работу в колонии, социальные выплаты и переводы от родственников или друзей.

Сама Блиновская устроилась в колонии швеей. Ее зарплата составляет около ₽6,7 тысяч в месяц. В свободное время она читает книги, а с родными общается по телефону или через стекло. Ее дети находятся в летнем лагере под присмотром родителей мужа.

Ранее сообщалось, что отцу Елены Блиновской вернули квартиру и имущество на ₽50 млн.