Атака беспилотников на Москву и Подмосковье 12 июля 2026: что известно, сколько сбили

Масштабы ночной атаки и работа ПВО

Министерство обороны России сообщило об успешном перехвате 349 украинских беспилотников в небе над различными субъектами страны, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Масштабная работа систем ПВО велась над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской, Смоленской и Ульяновской областей. Также под прицелом оказались Краснодарский край, Московский регион и Республика Крым, пишет ТАСС.

Последствия нападения в регионах

Наиболее тяжелые последствия атаки зафиксированы в Самарской области. Губернатор региона Вячеслав Федорищев проинформировал о гибели мужчины, а также о ранении трех человек, включая ребенка, которые были госпитализированы для оказания медицинской помощи. Нападение привело к повреждениям частных и многоквартирных домов, а также одного из промышленных предприятий.

Значительное внимание было уделено защите столицы: мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил уничтожение 21 БПЛА, направлявшегося к городу. На местах падения фрагментов летательных аппаратов продолжают функционировать экстренные службы. В Калужской области силы ПВО ликвидировали 20 дронов в различных муниципальных округах. Глава региона Владислав Шапша отметил, что, по предварительным данным, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет. Аналогичная обстановка сложилась в Тульской области, где было сбито 10 беспилотников — обошлось без ущерба объектам и травм среди населения.