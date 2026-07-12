Последний день отпуска: как 19-летняя россиянка умерла после внезапной остановки сердца в Египте

В конце июня 19-летняя Регина Шутенко, отправившаяся в отпуск в Египет вместе с семьей, скончалась после внезапного ухудшения самочувствия. Роковым стал последний день поездки — 27 июня, когда на пляже у девушки произошла резкая остановка сердца.

Борьба за жизнь и медицинские осложнения

Как сообщает«КП-Белгород», после потери сознания Регину экстренно госпитализировали в одну из больниц Хургады. Врачи констатировали клиническую смерть; работу дыхательной системы поддерживал аппарат ИВЛ. Ситуация осложнилась глубокой комой и отеком мозга. Согласно медицинской документации, состояние девушки было критическим: помимо постреанимационного синдрома, у нее выявили тяжелое кислородное голодание тканей мозга, острый гастроэнтерит и аспирационную пневмонию.

Сбор средств и финал трагедии

Родные и близкие организовали сбор средств для экстренной эвакуации Регины в Россию специализированным медицинским бортом. На это требовалось ₽8 млн, так как страхового покрытия было недостаточно. Несмотря на усилия семьи и поддержку неравнодушных людей, спасти девушку не удалось — 6 июля пришло сообщение о ее смерти. Близкие и друзья вспоминают Регину как жизнерадостную, целеустремленную отличницу и спортсменку с огромным сердцем.