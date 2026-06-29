Подмосковный Добробот провел жителям почти 50 тыс. консультаций

Умный помощник Добробот, который работает на подмосковном портале госуслуг с 1 августа 2025 года, провел более 44,7 тыс. консультаций. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Помощник отвечает на вопросы по соцвыплате, квартире или оформлению документов. В частности, он консультирует по 55 услугам, среди которых: социальная сфера, земельно‑имущественные услуги, архитектура и градостроительство, образование, жилищная сфера, транспорт и дорожная инфраструктура и услуги МФЦ. Найти его можно на главной странице регпортала и в разделах «Жилье» и «Земля».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.