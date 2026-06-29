Двое пациентов за неделю: что известно о пострадавших от укусов змей в Кузбассе

На прошлой неделе в токсикологическое отделение областной клинической больницы Кемерова с укусами пресмыкающихся поступили два пациента, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации медиков, специалисты оказали обоим поступившим пациентам экстренную помощь. В настоящее время их состояние оценивается как стабильное. Угрозы жизни, по информации врачей, нет.

Главный токсиколог Кемеровской области Константин Сиворонов пояснил, что подобные инциденты в масштабах всего региона занимают лишь незначительную долю в общей структуре обращений. Первое место среди причин госпитализации в отделение, по его словам, уверенно удерживает отравление этанолом.

По данным специалиста, на второй строчке располагаются передозировки лекарственными препаратами. Третью позицию занимают отравления запрещенными в России веществами. И лишь в самом конце этого списка, по словам токсиколога, идут укусы различных змей — как правило, гадюк, обитающих на территории области.

«Знайте меру. Отдых не должен заканчиваться в реанимации», — напоминает врач.

Ранее сообщалось, что нашествие комаров выгнало лосей из лесов в российские города.