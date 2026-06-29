116 млн на рестораны и недвижимость: как в Кузбассе обворовали сирот и жителей аварийных домов

В Кузбассе завершено расследование уголовного дела в отношении двух руководителей строительной организации, зарегистрированной в Кемерове и Топках. На протяжении более трех с половиной лет они систематически присваивали государственные средства, в то время как социально незащищенные категории граждан — дети, оставшиеся без попечения родителей, и семьи из ветхого фонда — оставались без обещанного жилья, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал главного управления МВД России по региону.

Фигуранты, занимавшие должности генерального директора и директора, заключили как минимум два десятка муниципальных договоров на поставку 62 квартир в областном центре. Однако вместо выполнения обязательств они направили 116 млн руб. из бюджета на удовлетворение собственных потребностей.

По версии следствия, эти средства тратились на отдых за границей, посещение санаториев, ресторанов и баров, а также на приобретение объектов недвижимости и участков земли. Для сокрытия преступной схемы злоумышленники систематически обналичивали деньги через банкоматы, а также переводили их на реквизиты аффилированных организаций и ИП, полностью расходуя поступления на себя.

По информации правоохранителей, при возведении детского сада в поселке Яшкино соучастники похитили из областной казны еще 16 млн руб. — авансовый платеж был использован для закупки строительных материалов на другие объекты фирмы, располагавшиеся в Ленинском районе.

В настоящий момент дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд. В качестве обеспечительной меры на собственность подозреваемых и их юридических лиц наложен арест на общую сумму, превышающую 150 млн руб.

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