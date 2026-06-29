Талалаев допустил поражение Бразилии от Японии

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев в разговоре с ТАСС высказался о предстоящем противостоянии сборных Бразилии и Японии в 1/16 финала чемпионата мира по футболу.

Талалаев признался, что ждет этого матча с большим интересом, поскольку в нем сойдутся команды, исповедующие разный футбол: с одной стороны, индивидуальное мастерство бразильцев, которому тренер Карло Анчелотти добавил системности; с другой — дисциплина, трудолюбие и физическая выносливость японцев.

«Прошлой осенью в товарищеском матче японцы обыграли бразильцев 3:2, не удивлюсь, если все повторится. Южноамериканцы не слишком надежны в обороне, к тому же травмирован Рафинья. Колоссальная потеря», — дал неожиданный прогноз Талалаев.

Матч Бразилия — Япония пройдет 29 июня, начало в 20:00 по московскому времени.

Ранее стал известен первый участник 1/8 финала. Сборная Канады в концовке матча дожала команду ЮАР (1:0).