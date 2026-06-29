В Подмосковье подали более 700 заявок на признание соцпредприятием

С начала 2026 года в Подмосковье онлайн-услугой «Признание субъекта МСП социальным предприятием» воспользовались более 700 раз, она размещена на региональном портале госуслуг в разделе «Бизнесу» – «Бизнес» – «Поддержка МСП». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Для подачи заявки нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить электронную форму заявления, услуг предоставляют бесплатно. Статус социального предприятия могут получить юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые работают с социально уязвимыми категориями граждан, а также предприятия, в которых трудятся социально незащищенные лица или которые занимаются социально значимой деятельностью в области образования, медицины, культуры и так далее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.