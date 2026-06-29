Звезда «Дома-2» Елена Бушина похудела на 15 кг

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Елена Бушина поделилась впечатляющими результатами своего преображения, сообщает Super. В личном блоге она рассказала, что за несколько месяцев ей удалось сбросить с 40 до почти 55 кг.

При этом, подчеркнула Бушина, она что не прибегала к операциям и не использовала вспомогательные средства в виде таблеток и специальных препаратов. Ее секрет — регулярные тренировки и коррекция питания.

«Я встала на весы впервые за два месяца и увидела ту самую заветную 5 впереди! Не 6! Я орала, бегала по дому от счастья! 59 900, но все же! От желанной цифры меня отделяют 4 кг. И это будут самые тяжелые сбросы. Сбросить с 70 намного проще, чем с 60 до 55», — рассказала Бушина.

Это признание вызвало бурную реакцию у подписчиков, которые активно поддерживают ее в комментариях. Многие отметили, что целеустремленность и дисциплина звезды достойны уважения.

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