В Европе теперь штрафуют за купальники прямо на улицах

На популярных курортах Франции усилили контроль за внешним видом туристов. За прогулки в купальниках по городским улицам предусмотрены штрафы до 150 евро, пишет Новосвят.

Новые правила на европейских курортах

На ряде популярных курортов Франции введены ограничения на появление туристов в пляжной одежде за пределами пляжных зон. Местные власти объясняют меры необходимостью поддержания общественного порядка и уважения к городскому пространству.

Где действуют ограничения

Ограничения уже применяются в известных туристических городах, включая Канны, Ниццу, Аркашон и Сен-Тропе. В некоторых населенных пунктах правила были введены ранее и постепенно расширяются на новые территории, такие как центральные районы Нарбонны, где запрет будет действовать до конца сентября.

Причины ужесточения

Местные администрации связывают решение с поведением отдыхающих во время сильной жары, когда туристы массово выходят в город в купальниках, посещая магазины, рынки и общественные места без смены одежды.

Размер штрафов и контроль

За нарушение правил предусмотрен штраф около 150 евро. Ограничения распространяются на всех без исключения, при этом отдельно подчеркивается необходимость соблюдения базовых норм внешнего вида, включая обязательное ношение обуви в общественных местах.

Туристические тенденции

Эксперты отмечают, что экстремальная жара в странах Средиземноморья влияет на структуру туризма. Поток отдыхающих постепенно смещается в более прохладные регионы Европы, включая страны Скандинавии и Балтийского региона.