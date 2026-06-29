Почему до сих пор не слышно инопланетян: ученые нашли ответ

Исследование SETI показало, что возможные сигналы внеземных цивилизаций могут искажаться из-за звездной активности, становясь почти неотличимыми от космического шума. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal (АРhysJ).

Новые данные о поиске внеземного разума

Исследователи проекта SETI пришли к выводу, что отсутствие зафиксированных сигналов от инопланетных цивилизаций может быть связано не с их отсутствием, а с особенностями распространения радиоволн в космосе. Работа опубликована в научном журнале The Astrophysical Journal.

Как должны выглядеть сигналы цивилизаций

Традиционно предполагается, что развитые цивилизации могут использовать узкополосные радиосигналы, которые легко выделяются на фоне естественного космического излучения. Именно на такие сигналы ориентированы современные системы поиска внеземного разума.

Почему сигналы могут «исчезать»

Новые расчеты показывают, что излучение может искажаться еще до выхода из родной звездной системы. Звездные ветры, вспышки и выбросы корональной массы способны расширять сигнал, делая его менее четким и трудным для обнаружения современными алгоритмами.

Проверка на примере Солнечной системы

Ученые смоделировали аналогичные условия, используя сигналы космических аппаратов Земли. Оказалось, что при высокой активности Солнца радиосигналы действительно становятся более «размытыми» и хуже поддаются точной идентификации.

Роль красных карликов

Особое внимание уделено красным карликам — наиболее распространенному типу звезд в Галактике. В их окружении эффект искажения может усиливаться настолько, что потенциальные техносигнатуры практически сливаются с фоновым космическим шумом.

Пересмотр стратегии поиска

Авторы работы считают, что проблема поиска внеземного разума может заключаться в слишком узком подходе к анализу сигналов. Они предлагают учитывать более широкий спектр возможных искажений, которые возникают при прохождении радиоволн через космическую среду.