Подмосковные семьи примут участие в финале конкурса «Это у нас семейное»

Шесть подмосковных семей примут участие в финале конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей», который пройдет с 5 по 8 июля в Мастерской управления «Сенеж». Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

В общей сложности финалистами станут 330 семейных команд из 85 регионов России – более 2 тыс. человек в возрасте от 5 до 86 лет. Они будут бороться за 60 сертификатов по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий. Победителей определят в День семьи, любви и верности.

«Участники – уникальные люди. Среди них – профессиональные династии: педагоги, железнодорожники, военнослужащие, строители, энергетики, лыжники, врачи. Есть многодетные семьи, где воспитывают родных и приемных детей, – в одной из команд их больше 30», – рассказал генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Подмосковье представят семья Абраамян, Курдюмовых, Рыцарских, семья Богдановых, Павленко, семья Гученко, семья Купцовых, Белоножкиных, семья Милехиных, Тимченко и семья Багирян, Зубенко.

Всего во втором сезоне конкурса приняли участие более 11,2 тыс. семей. Торжественная церемония открытия финала состоится 5 июля, ее посвятят Году единства народов России. Участников ждут парад-шествие и хоровод в ярких национальных костюмах, фестиваль «Гастрономическая Россия», где будут представлены блюда разных народов страны. 8 июля, в День семьи, любви и верности состоится заседание Наблюдательного совета проекта и торжественная церемония награждения в Зеленом театре ВДНХ. Все 330 семей-финалистов отправятся в семейные путешествия.

Конкурс является частью национального проекта «Семья». Его партнерами выступают ГК «Росатом», ГК «Роскосмос», Российское общество «Знание», Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, киностудия «Союзмультфильм» и не только.

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