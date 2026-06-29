Леса Камчатки закрывают полностью: что происходит в регионе

В ряде округов Камчатского края ограничили доступ в леса до середины июля. Причиной стало повышение пожарной опасности и отсутствие прогнозов на улучшение ситуации, пишет кам24 .

В Камчатском крае введены временные ограничения на пребывание в лесах из-за высокой угрозы возгораний. В нескольких районах зафиксирован четвертый класс пожарной опасности, при этом специалисты не исключают рост показателей до пятого, самого критического уровня.

Территории с действующими ограничениями

Меры затронули сразу несколько округов: Пенжинский округ, Тигильский округ, Мильковский округ и Усть-Камчатский округ.

В отдельных лесничествах ограничения будут действовать до 15 июля, в других — до 17 июля, в зависимости от территории.

Какие меры введены

На период действия запрета полностью ограничены:

разведение костров

сжигание мусора и растительных остатков

проведение любых пожароопасных работ

въезд и пребывание в лесных массивах

При этом ряд исключений сохранен для сотрудников экстренных служб, лесной охраны, арендаторов, участвующих в тушении пожаров, а также специалистов, выполняющих лесохозяйственные задачи.

Причины и прогноз

По данным региональных синоптиков, улучшения ситуации в ближайшие дни не ожидается. Сухая и теплая погода способствует сохранению высокого уровня угрозы, что и стало основанием для введения ограничений.

Организационные меры

Лесничествам поручено установить предупреждающие информационные щиты на границах закрытых зон, чтобы обозначить действующие запреты и снизить риск нарушений.