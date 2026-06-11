Аномальная жара привела акул к берегам Дальнего Востока: рыбаки поймали хищницу у острова Путятина

В акватории Приморского края рыбаки зафиксировали необычно раннее появление акул. Как рассказали в Telegram-каналах, хищники заплыли к берегам на фоне аномально большого захода тунца, миграция которого началась из-за раннего прогрева воды и появления сардины иваси, служащей кормовой базой для тунца. Крупные скопления иваси прошли через Приморье из-за усиления Цусимского течения.

Кандидат биологических наук Александр Олифиренко объяснил, что появление тунцов и следующих за ними акул может быть связано с ранним заходом теплых водных масс с Цусимского пролива, вместе с которыми приходят и другие теплолюбивые субтропические виды. Руководитель лаборатории ихтиологии ННЦМБ ДВО РАН Андрей Баланов добавил, что крупный тунец совершает кормовые миграции и приходит к берегам именно за кормовой базой — резкое увеличение популяции этой рыбы может быть обусловлено потеплением воды.

Рыбаки уже выловили акулу-мако в районе острова Путятина — примерно в 50 километрах от Владивостока. Видео с хищницей, которую мужчины с боем отбивали у тунца, разлетелось по социальным сетям. «Вот этот слоняра, который у нас кушает тунца, отрывает снасти. Вот он, на весь борт. Акула мако!» — говорил голос за кадром.

Кроме того, несколько особей подошли близко к катерам в районе Триозерья. По данным рыбаков, это были белые акулы, которых также называют акулами-людоедами — их перепутали с дельфинами. Акул мако и белых акул специалисты относят к трем видам, представляющим реальную угрозу для человека в водах Приморья (наряду с акулой-молот).

Всего в приморских водах обитает около 12 видов акул. Большинство из них не опасны для человека, однако, по словам биологов, в теплые годы хищники могут подходить ближе к берегу. Ученые связывают раннее появление акул с потеплением климата: температура воды в Японском море выросла, что открыло путь к берегам теплолюбивым видам.