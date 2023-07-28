Аномальная жара стала причиной массовой гибели рыбы в Курганской области

В регионе установилась температура в 40 градусов. Из-за этого наблюдается уже второй замор, когда в озерах гибнут караси.

Об этом заявил Алексей Коев, глава отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по региону Нижнеобского территориального управления Росрыболовства. По его словам, первый такой случай произошел в Юргамышском районе, на озере Гагарье. Второй случился рядом с райцентром Чистозерье, на Малоденисово.

«Замор произошел именно в летний период, когда встала 40-градусная жара», - указал он.

Его слова привело ТАСС. Заморы происходят из-за того, что водоемы сильно мелеют, и остаток воды быстро прогревается настолько, что рыба попросту не выживает из-за высокой для нее температуры. Коев добавил, что такая ситуация в последние годы типична для Урала. Она наблюдается не только в Курганской, но также в Тюменской, Свердловской и Челябинской областях.