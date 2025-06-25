Аномальное похолодание в Подмосковье оказалось передышкой перед адской жарой

Необычное июньское похолодание, установившееся в европейской части России, может оказаться благом в долгосрочной перспективе. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, что в скором времени в ряде регионов установится жара. Об этом пишет издание Penzavzglyad.

По словам эксперта, если бы арктические воздушные массы пришли в ряд регионов на месяц-два позже, последствия были бы куда серьезнее. Он подчеркнул, что июнь в европейской части России выдался холодным, но все-таки летним.

«Если бы эти воздушные потоки пришли в августе, мы бы получили типичную ноябрьскую погоду», — пояснил метеоролог.

По прогнозам Гидрометцентра, уже в ближайшие два месяца страну ждет сильнейшая жара, которая может побить температурные рекорды. Вильфанд также предупредил о возможных сопутствующих аномалиях — это ураганный ветер и сильные грозы.

Такие резкие перепады температур — характерная черта меняющегося климата в европейской части РФ, включая и Московскую область.

Ранее сообщалось, что в Сибирь и на Дальний Восток придет жара до 42 градусов.