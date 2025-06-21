Синоптик Вильфанд: в Сибирь и на Дальний Восток идет жара до 42 градусов

В ближайшее время в некоторых регионах Сибири и Дальнего Востока ожидается повышение температуры до 32–42 градусов и более, как сообщил в беседе с ТАСС Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России.

По словам эксперта, в Красноярске ожидается повышение температуры воздуха до 32–37 градусов. В Иркутской области прогнозируется температура до 35 градусов.

«В Тыве сильная жара, сильная настолько, что за 40 градусов будет переходить, температура днем составит 37-42 градуса», — предупредил Вильфанд.

В Хакасии прогнозируют температуру воздуха от 31 до 36 градусов выше нуля. В некоторых регионах Дальнего Востока, включая Приморский и Забайкальский края, а также Бурятию, также ожидается сильная жара до 35 градусов.

Однако все это в Сибири продлится не долго. Уже во второй половине следующей недели ожидается похолодание и температура снизится на 5 градусов. В Алтайском крае и Новосибирской области температура вернётся к норме к 25 июня. В Омской области похолодание начнётся с понедельника, 23 июня.

Ранее синоптик Вильфанд назвал москвичам самый теплый день на следующей неделе.