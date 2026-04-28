Аномальные 6 баллов: Петербург сковали пробки утром 28 апреля

Утро 28 апреля 2026 года встретило водителей Санкт-Петербурга аномальными заторами. Сервис «Яндекс» зафиксировал плотность движения в 6 баллов, что значительно превышает привычные для этого времени суток показатели. Главной артерией, вставшей в многокилометровом заторе, стала Кольцевая автомобильная дорога. По информации сервиса, на внутренней стороне КАД от Колтушского шоссе до пересечения с Софийской улицей скопилась пробка протяженностью 15,8 километра. Преодоление этого участка требовало от автомобилистов 1 часа 21 минуты вместо обычных 29 минут.

Причиной транспортного коллапса стали масштабные дорожные работы. Как сообщалось ранее, в период с 30 апреля по 8 мая на отрезке между вантовым мостом и Софийской улицей перекрыты первая и вторая полосы внутреннего кольца.

Ситуация усугубилась локальными затруднениями на подъездах к аэропорту Пулково — читатели «Фонтанки» жаловались на пробки на съезде к воздушной гавани. Кроме того, плотное движение наблюдалось на Мурманском шоссе, Народной улице, проспекте Славы и набережных Невы.