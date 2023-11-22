Аномальный снегопад в Ижевске обрадовал белых медведей в местном зоопарке

Накануне в столице Удмуртии выпала месячная норма осадков. Снежный покров составил более 30 см. Сложные погодные условия доставили массу неудобств жителям и коммунальным службам Ижевска, зато порадовали белых медведей в местном зоопарке.

«Звезды» государственного зоологического парка Удмуртии белые медведи Думка и Балу с восторгом барахтались в свежевыпавшем снегу.

На сайте зоопарка представлено видео, на котором Думка купается в белоснежном «покрывале», играет с мячиком, а затем встает на задние лапы.