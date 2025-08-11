Анонимные группы, личные фото, угрозы: русские дети столкнулись с травлей в Прибалтике

Эмигранты из России и прибалты, разговаривающие на русском языке, рассказали, что их дети столкнулись с травлей в соцсетях в Латвии, Литве и Эстонии.

В анонимных группах размещаются личные данные и фотографии подростков с оскорблениями и угрозами в их адрес, сообщают «Известия».

Админы каналов находят русскоязычных подростков и предлагают им показать что-то интересное. Подростка приглашают в закрытое сообщество. Там на него выливается масса негатива, а авторы выкладывают фото жертвы, сопровождают его оскорительными комментариями. Детей запугивают и травят по этническому признаку.

При этом правоохранительные органы не предпринимают никаких действий по защите интересов русскоговорящих детей.

Российские силовики установили, что одним из администраторов каналов для травли детей является украинец Ярослав Овсюк, который скрывается под псевдонимом Белая Роза.

