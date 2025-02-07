Анонс: ФАС России и Московское областное УФАС России проведут публичные обсуждения

27 февраля 2025 года в 10:00 состоятся публичные обсуждения результатов правоприменительной практики ФАС России и Московского областного УФАС России за 2024 год. Мероприятие пройдет в формате прямой трансляции.

Мероприятие посвящено практике применения антимонопольного законодательства, законодательства о рекламе и законодательства о государственных закупках.

Активная ссылка на онлайн-трансляцию будет размещена на официальном сайте Управления в день проведения мероприятия. Предварительная регистрация на мероприятие не требуется.