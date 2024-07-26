Анонс: Московское областное УФАС России проведет публичные обсуждения правоприменительной практики за I полугодие 2024 г

Мероприятие посвящено практике применения антимонопольного законодательства, законодательства о рекламе и законодательства о государственных закупках на территории Московской области.

Активная ссылка на онлайн-трансляцию будет размещена на официальном сайте ведомства в день проведения мероприятия. Предварительная регистрация на мероприятие не требуется.