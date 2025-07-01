Путин дал дополнительные гарантии иностранным инвесторам

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, направленный на обеспечение дополнительных прав иностранных инвесторов, вкладывающихся в российскую экономику. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ вступает в силу с 1 июля. Он устраняет ограничения, связанные с контрсанкционными мерами, введенными правительством в 2022 и 2023 годах. Таким образом, документ открывает более широкие возможности для иностранных инвестиций.

Теперь иностранные инвесторы — в том числе из недружественных стран и государств — участников недружественных списков, смогут осуществлять операции с российскими ценными бумагами, деривативами и размещать средства в российских банках без учета прежних ограничений.

Важным нововведением стало создание нового типа специализированных счетов «Ин». Эти счета предназначены для инвестиций в российские ценные бумаги и могут зачислять средства в рублях и иностранной валюте. При этом инвесторы, открывшие счета «Ин», будут освобождены от обязательства открытия дополнительных счетов «С».

Стоит отметить, что снятие наличных или перевод средств с этих счетов запрещены. Такой режим позволяет более строго контролировать операции, обеспечивая безопасность инвестиционной деятельности.

Новые правила обязывают финансовые организации отдельно учитывать активы и обязательства, связанные с этими счетами. Кроме того, полномочия по формированию режима работы новых счетов и разъяснению порядка их использования получил Банк России.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ решил рассмотреть значительное снижение ставки в июле.