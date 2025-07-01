В Алуште забили тревогу из-за снижения запасов воды

Глава администрации Алушты Галина Огнева сообщила о критическом снижении запасов воды в Изобильненском водохранилище из-за засухи. Об этом сообщает «Крым 24».

По ее словам, причина такого положения — полное отсутствие осадков последние две недели, из-за чего иссякли притоки. Текущий объем резервуара — всего 6,5 млн кубометров, а суточное потребление резко выросло до 30 тыс. кубометров при норме 20 тыс. из-за притока населения и открытия санаториев. Подземные источники также не могут подпитывать нужды города.

Глава города отметила, что дефицит уже вынудил ввести жесткое ограничение водоснабжения в селах Лаванда, Лучистое, Верхняя и Нижняя Кутузовка — вода подается только в пиковые периоды, то есть утром и вечером. Коммунальные службы работают в авральном режиме, накапливая ресурс ночью для дневной подачи.

По ее мнению, администрация совместно с «Водой Крыма» фокусируется на предотвращении сбоев даже в рамках ограничений, но единственная надежда на улучшение ситуации — скорейшее выпадение осадков.

Ранее гидролог спрогнозировал возвращение плюсовой температуры моря в Крыму.