Раскрыты наиболее известные открытия Крымской астрофизической обсерватории

Крымская астрофизическая обсерватория (КрАО) отмечает 80-летие серией значимых достижений, особенно в исследовании магнитных полей Солнца и других космических объектов. По словам доцента КФУ Владимира Кувшинова, ключевым инструментом современных успехов стал уникальный башенный солнечный телескоп. Об этом сообщает «Крым 24».

Он пояснил, что эта установка, модернизированная в 1970-х и оснащенная крымским магнитографом, позволила провести углубленные исследования солнечной физики в текущем году. За восемь десятилетий обсерватория совершила эпохальные открытия, включая обнаружение глобальных пульсаций Солнца как звезды.

По мнению ученого, наработанный опыт и технологии обеспечили обсерватории высокую результативность в изучении широкого спектра астрофизических явлений. Значимые данные получены по вспыхивающим звездам, симбиотическим звездным системам и внегалактическим объектам.

Он отметил, что многолетняя работа КрАО принесла признанные успехи практически во всех ключевых направлениях астрофизики, подтверждая статус обсерватории как центра научного excellence.

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