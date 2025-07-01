Лицом в пол: спецназ ворвался в особняк к азербайджанскому бизнесмену

В Воронеже бойцы спецназа ворвались в особняк, принадлежащий Юсифу Халилову — совладельцу крупнейшего в регионе Алексеевского рынка. Об этом пишет MK.RU, а также ряд телеграм-каналов.

Кадры задержания, появившиеся в Сети, показывают, как вооруженные бойцы в масках штурмуют здание и задерживают мужчину, прижимая его лицом к полу. В СМИ указывают на задержание бизнесмена из Азербайджана, а также возможные обыски. Однако официальных комментариев по событию пока нет.

По данным источников, Халилов занимал особое положение — его называли смотрящим от азербайджанской диаспоры по Воронежской области. Такие фигуры обычно контролируют бизнес-потоки и решают спорные вопросы в своей общине.

С чем связано задержание, пока неизвестно. По предположительной информации в массмедиа, речь может идти про теневые схемы на Алексеевском рынке.

Ранее сообщалось, что суд арестовал еще одного фигуранта дела об ОПГ в уральской столице.