Белоруссия разместит российский комплекс «Орешник» на своей территории

Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально заявил, что к концу 2025 года в республике появится российский комплекс «Орешник». Слова белорусского лидера приводит связанный с его пресс-службой телеграм-канал «Пул Первого».

Как отметил Лукашенко, этот шаг стал результатом достигнутой ранее договоренности с президентом России Владимиром Путиным в Волгограде.

«Работу „Орешника“ вы видели. К концу года это оружие будет размещено в Беларуси», — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что размещение данного комплекса улучшит оборонные возможности страны и укрепит сотрудничество с Россией.

Весь мир с интересом следил за испытаниями новой российской баллистической ракеты «Орешник» на территории Украины 21 ноября 2024 года. Тогда же российский президент официально подтвердил появление у РФ нового оружия.

По словам командующего Ракетными войсками стратегического назначения РФ (РВСН) Сергея Каракаева, ракетный комплекс «Орешник» представляет собой мобильную наземную систему, которая по своим техническим характеристикам не имеет аналогов в мире.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша и Прибалтика рискуют исчезнуть с карты, превращаясь в военный полигон.