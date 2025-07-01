Путин провел с Макроном телефонный разговор

Стало известно, что во время беседы по телефону лидеры стран обсудили украинский конфликт и ситуацию на Ближнем Востоке, уточнили в пресс-службе Кремля. В частности, Путин отметил во время разговора, что украинский конфликт стал следствием политики западных стран, а также добавил, что Запад много лет создавал на Украине антироссийский плацдарм, затягивает боевые действия и сейчас. Отметил российский лидер и тот факт, что украинское урегулирование должно быть комплексным, и необходимо устранить именно первопричины конфликта.

Также лидеры стран обсудили и конфликт на Ближнем Востоке, отметив важность уважения иранских прав на мирный атом, а также высказались за урегулирование ближневосточного кризиса дипломатическим путем.

Ранее президент РФ поручил поддержать отечественный мессенджер.