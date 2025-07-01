Маск ответил на слова Трампа о депортации

Миллиардер и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о депортации.

Ранее американский президент не исключил возможности депортации бизнесмена на его родину в Южно-Африканскую Республику (ЮАР) на фоне вновь обострившегося конфликта между ними.

«Так заманчиво обострить ситуацию. Так заманчиво. Но я пока воздержусь», — отметил Маск в своей соцсети Х.

Маск родился и вырос в Претории. В юности он обучался в Преторийском университете, а в возрасте 17 лет переехал в Канаду. Там он поступил в Университет Куинс в Кингстоне и спустя два года продолжил получать образование в Пенсильванском университете, откуда выпустился бакалавром экономики и физики.

В 1995 году Маск переехал в Калифорнию с целью поступить в Стэнфордский университет, однако вскоре решил заняться бизнесом. В 2002 году он основал компанию по производству аэрокосмической техники и оказанию услуг космического транспорта Space X. В 2004 году предприниматель присоединился к производителю электромобилей Tesla в качестве председателя совета директоров и архитектора проекта, а в 2008 году стал ее генеральным директором.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск предложил название для новой американской политической партии.