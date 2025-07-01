«Напряженность нарастает»: в Союзе журналистов допустили ослабление дипотношений с Азербайджаном

Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев высказал мнение, что избиение сотрудников Sputnik в Азербайджане может стать причиной для разрыва дипломатических отношений между Москвой и Баку, сообщило интернет-издание «Абзац».

Председатель СЖР заявил, что организация примет все меры для оказания помощи соотечественникам. Союз журналистов РФ опубликовал сообщение с призывом освободить представителей российских СМИ. Владимир Соловьев выразил надежду, что в ближайшее время журналисты смогут вернуться в Россию, где будут находиться в безопасности.

Эксперт предположил, что применение силы со стороны правоохранительных органов в отношении граждан РФ может стать причиной для охлаждения отношений между странами. Он допустил, что организаторами подобного сценария могут быть лидеры недружественных России стран.

«Действительно, ситуация очень непростая. Напряженность нарастает. Возможно даже ослабление дипломатических отношений между нашими странами», — заявил «Абзацу» председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.

Эксперт допустил, что после возвращения граждан РФ домой стороны со временем могут попытаться восстанавливать отношения.

Видео с задержанными в Баку сотрудниками «Sputnik Азербайджан» опубликовали азербайджанские медиа. Судя по кадрам, задержанных избили. Известно о задержании семи сотрудников офиса Sputnik. Вскоре после инцидента журналисты попали в базу «Миротворца». Параллельно появилась информация об еще одном задержании: россиян обвинили в транзите запрещенных препаратов.

Ранее сообщалось, что Зеленский заявил о взаимной поддержке с Азербайджаном на фоне инцидента с российскими журналистами.