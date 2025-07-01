Назван регион России, на который надвигается смерч

Жителей и гостей Краснодарского края ждет серьезное ухудшение погоды. По данным ведущего специалиста «Метеоновостей» Татьяны Поздняковой, над акваторией Черного моря сформируются смерчи, которые могут выйти на побережье в районе Сочи и других прибрежных территорий. Об этом пишет NEWS.ru.

По прогнозу синоптика, опасные вихри на юге РФ дополнятся интенсивными ливнями, что приведет к резкому подъему уровня воды в местных водоемах. Туристам и жителям важно это учитывать: купаться в такое время опасно дли жизни.

«На сильные дожди отреагируют реки — возможен подъем воды. Причем при таких ситуациях над морем могут даже образовываться смерчи, что представляет опасность для тех, кто собирается купаться в море при не очень хорошей погоде», — отметила метеоролог.

Метеорологический центр рекомендует туристам и местным жителям внимательно следить за прогнозами и соблюдать все предупреждения МЧС.

Ранее ученые заявили о серьезных последствиях после появления снега в самой жаркой пустыне мира. Ситуация затронет и Россию.