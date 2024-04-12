Анонсирована премьера фильма о героях СВО «Контрактники. Сильные верой»

Документальный фильм «Контрактники. Сильные верой» объединит в себе истории простых россиян, которые оказались на передовой в зоне спецоперации. Премьера состоится в Telegram-канале « RT на русском».

В фильме телеканал покажет истории простых граждан, которые пошли по зову сердца защищать Родину. Их рассказы о непростой службе и новой жизни сплелись в картинках с передовой. Бойцы полагаются на товарищей, себя и Бога. Именно вера помогает их боевому духу, объединяя людей разных национальностей и мировоззрений

«Неважно, кто ты по национальности и сколько тебе лет, — ты сражаешься за Россию, за будущее, за детей. В окопах нет разделения, мусульманин ты, православный или буддист. Мы единому молимся Богу. Без веры в бою нельзя», — звучат воодушевляющие речи от контрактников.

В очередной раз российские бойцы наглядно покажут, что такое единство, сила духа и отвага.

Напомним, что России также появятся еще две картины на тему СВО. Их анонсировал директор «Мосфильма» Карен Шахназаров.

Ранее сообщалось, что жители Италии удивились представленному фильму «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра». Благодаря ему европейцы узнали правду о развитии конфликта с Украиной.