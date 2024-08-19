Ансамбль «Крутояр» выступит для жителей Павловского Посада 29 августа

Фото: [ Управление по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области ]

В четверг, 29 августа, жителей и гостей Павловского Посада приглашают на бесплатный концерт Народного коллектива «Ансамбль народной песни «Крутояр» «Казачья Вечерка».

Мероприятие состоится в парке «Дубрава» в 19.00. Возрастные ограничения не предусмотрены. Гости мероприятия проникнуться необыкновенной атмосферой казачьего Дона. Казаки подарят прекрасное настроение. Репертуар коллектива — народные казачьи песни и духовые канты.

Ансамбль «Крутояр» функционирует на базе муниципального учреждения культуры «ДК Павлово-Покровский». Он был создан в 1993 году на базе районного культурно-методического центра. Творческий путь солисты начали с исполнения известных и для многих любимых народных песен. Позже коллектив выступал с фольклорными напевами разных областей России. Участники ансамбля умело соединяли духовные канты с современной аранжировкой, вносили авторскую стилизацию.

Ансамбль пропагандирует культурные, исторические и военные традиции казачества, которые могут стать основой для духовного развития современного поколения.