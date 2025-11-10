Ансамбль ложкарей и выставка о СВО: как в Павловском Посаде сохраняют историческую память

В воскресенье, 9 ноября, в Доме культуры «Филимоновский» Павловского Посада состоялось масштабное культурно-патриотическое мероприятие, которое посетили творческие коллективы и жители городского округа.

В рамках концертной программы «Нас объединяет песнь родная» местные коллективы представили зрителям лучшие творческие номера. В мероприятии приняли участие приглашенные гости — Ансамбль ложкарей «Стук-перестук» из города Электрогорска. Артисты открыли концерт, зарядив зал положительной энергией.

Бурными овациями встречали артистов, которые представляли яркие хореографические постановки, проникновенно пели и демонстрировали мастерство художественного слова. Ведущая концерта Оксана Савкина представляла артистов, выступающих на сцене ДК «Филимоновский». В зале ощущалась теплая и душевная атмосфера.

В фойе Дома культуры работала тематическая выставка «Герои нашего времени». Мероприятие организовал Военно-Патриотический клуб «Патриоты России» МОУ СОШ №10. Выставка, посвященная Специальной военной операции (СВО), познакомила гостей мероприятия более чем с 40 экспонатами. Выставленные предметы позволяют узнать об актуальных событиях и героизме военнослужащих РФ.

Экспозиция нашла живой отклик у посетителей, внеся весомый вклад в дело патриотического образования и сохранения коллективной исторической памяти.