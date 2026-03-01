Аншлаг на пляжах и цены в космос: чего ждать от лета-2026 после ближневосточной войны

Последние несколько лет российские туристы активно осваивали новые направления: Океания, Азия, Ближний Восток. Но череда кризисов показала: надежных мест на карте почти не осталось. Сначала ударили по Турции и Египту, затем закрылась Европа, потом разочаровали Индия, Таиланд и Куба. Ближний Восток казался оазисом стабильности — туда даже вкладывали серьезные инвестиции в недвижимость, пишет портал Big-Rostov.ru ⁠.

События последних дней перечеркнули и это. После массированных ударов и закрытия аэропортов в ОАЭ, Катаре и Бахрейне стало очевидно: безопасных мест за рубежом для российского туриста больше нет. По данным АТОР, только в Эмиратах сейчас застряли около 50 тысяч наших соотечественников. Восстановить доверие к региону будет крайне сложно.

Что остается? Внутренний туризм. Эксперты прогнозируют, что уже летом 2026 года черноморское побережье столкнется с небывалым наплывом отдыхающих. Цены на жилье, перелеты и услуги взлетят до небес. Если где-то еще и оставались свободные места по «раннему бронированию», их сметут в ближайшие недели по любой стоимости.

Инфраструктура российских курортов пока не готова к такому шквалу. По некоторым данным, почти половина черноморского побережья из-за рельефа и отсутствия освоения остается недоступной для отдыха. Разработка этих территорий потребует лет и миллиардных вложений.

Пока же туристам придется забыть о скидках. Рынок подстроится под спрос, но когда это произойдет — зависит от условий, которые государство создаст для бизнеса.