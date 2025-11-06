Антибиотик против рака: роковая путаница врачей обрекла 23-летнего парня на рак IV стадии

Британец Кайл Кеннеди, ведущий активный образ жизни и не имевший ранее серьезных проблем со здоровьем, столкнулся с чудовищной медицинской ошибкой — врачи несколько недель лечили его от свинки, в то время как у молодого человека развивалась агрессивная форма рака. Об этом со ссылкой на People пишет MK.Ru.

История началась в конце августа 2025 года с болей в шее, отечности и сильной ночной потливости. Первый осмотр закончился рекомендацией принимать обезболивающие и противовоспалительные препараты. Когда к симптомам добавилась одутловатость лица, медики диагностировали паротит (свинку) и назначили антибиотики, хотя вирусные инфекции не лечатся антибактериальной терапией.

Переломный момент наступил, когда Кайл, не чувствуя улучшений, настоял на дополнительном обследовании. Компьютерная томография показала шокирующую картину: обширная опухоль в грудной полости с метастазами в кишечник и миндалины. Через две недели анализов был поставлен точный диагноз — диффузная В-крупноклеточная лимфома четвертой стадии, один из самых агрессивных типов онкологических заболеваний. Сейчас молодой человек проходит полугодовой курс химиотерапии, который мог бы начаться значительно раньше, если бы не роковая диагностическая ошибка.

Ранее врач объяснил, как снизить риск развития рака кишечника.