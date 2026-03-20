Антидроновые пончо из Долгопрудного начали применять в трех регионах РФ

В Центре поддержки Долгопрудного проводили очередной гуманитарный конвой. Среди груза, который получил боец с позывным «Боксер», оказалась особая партия — 10 антидроновых пончо местного производства. Передачу лично проконтролировали глава города Олег Сотник и исполнительный директор Совета муниципальных образований Подмосковья Николай Ханин.

Руководитель волонтерской группы Анастасия Корнева показала гостям, как создаются эти изделия. По ее словам, маскировочные накидки закрывают бойцов от тепловизоров вражеских беспилотников на 95%. Технологию постоянно дорабатывают, учитывая запросы с передовой.

Эффективность разработки подтвердил сам «Боксер». Он рассказал, что однажды ему пришлось 8 часов лежать на открытой местности во время налета дронов «Баба-ежка». Укрывшись пончо, он остался невидим для противника и выжил, за что и благодарен мастерицам.

Спрос на такие средства защиты оказался колоссальным, поэтому инициативу волонтеров решили тиражировать. Анастасия Корнева подала заявку на всероссийскую муниципальную премию «Служение», учрежденную президентом. Николай Ханин отметил, что проект, спасающий жизни солдат, получил высокую оценку и вышел в финал конкурса.

Теперь секретами долгопрудненских мастериц заинтересовались далеко за пределами региона. Технологию уже осваивают добровольцы на Дальнем Востоке, в Карелии, подмосковной Шатуре и Архангельской области. Как подчеркнула Анастасия Корнева, учить коллег не сложно: для передачи опыта не нужны командировки, достаточно провести онлайн-мастер-класс.

Голосование за финалистов премии «Служение» продлится на портале «Госуслуги» до 6 апреля. Организаторы призывают жителей поддержать проект из Долгопрудного, чтобы помочь спасти как можно больше жизней.